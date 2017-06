Stuttgart Schlägerei am Hauptbahnhof Stuttgart

Von ps 16. Juni 2017 - 15:12 Uhr

Aus einem verbalen Streit entwickelte sich am Hauptbahnhof Stuttgart eine körperliche Auseinandersetzung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko (Symbolbild)

Am Hauptbahnhof Stuttgart kommt es am Freitagmorgen zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen. Ein 17-Jähriger wird mit einer Flasche im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht nun die mutmaßliche Tätergruppe.

Stuttgart - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen offenbar acht bis neun Personen ist es am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr an den S-Bahnsteigen im Hauptbahnhof Stuttgart (Stuttgart-Mitte) gekommen.

Mehr zum Thema

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen der Polizei entwickelte sich zwischen augenscheinlich vier betrunkenen Personen im Alter von 17 bis 23 Jahren und einer bislang noch unbekannten vier- bis fünfköpfigen Personengruppe zunächst ein verbaler Streit, woraus in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung entstand.

Schwellungen und Schnittverletzungen

Dabei soll laut Zeugenangaben einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen einen 17-Jährigen mit einer Flasche im Gesicht verletzt haben. Er erlitt dadurch mehrere Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine drei Begleiter wiesen Rötungen und Schwellungen im Gesicht, sowie an den Händen und Beinen auf. In einem Fall wurde außerdem eine Schnittverletzung am linken Arm festgestellt.

Bei Eintreffen von der Bundespolizei war die mutmaßliche, bislang unbekannte Tätergruppe geflüchtet. Laut Zeugenangaben werden drei der vier bis fünf Tatverdächtige wie folgt beschrieben: Die erste Person soll etwa 1,80 Meter groß sein, mit lockigem, blonden Haar, schmaler Statur und bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt. Die zweite Person soll etwa 1,75 Meter groß sein und kurzes blondes Haar haben. Die dritte Person könnte etwa 18 bis 19 Jahre alt sein, hat eine korpulente Statur und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Weitere Zeugen werden gebeten sich beim Bundespolizeirevier unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.