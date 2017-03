Stuttgart-Mitte Raser fährt in geparkte Autos – zwei Verletzte

Von red 11. März 2017 - 11:37 Uhr

Ein 18-Jähriger rast laut Polizei zu schnell die Friedrichstraße in Stuttgart entlang, gerät ins Schleudern und prallt gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Dabei werden zwei Menschen verletzt.





Stuttgart - Bei einem Unfall, der sich am Freitag kurz vor Mitternacht in der Friedrichstraße in Stuttgart-Mitte ereignet hat, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein von der Schillerstraße nach links in die Friedrichstraße abbiegender 18-Jähriger kam laut Polizei offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem BMW ins Schleudern und prallte gegen drei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Im Auto des Unfallverursachers erlitt ein 20-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen. In einem geparkten Porsche wurde ein 37-Jähriger leicht verletzt.

Der Schaden beträgt circa 85.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/8990-4100 zu melden.