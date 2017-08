Stuttgart-Mitte Randalierer uriniert gegen Zellentür

Von ps 22. August 2017 - 16:25 Uhr

Ein Mann lässt in der Eberhardstraße in Stuttgart die Luft aus den Reifen eines Autos. Anschließend schlägt er einem Mann mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei nimmt den Randalierer vorläufig fest.

Stuttgart - Polizisten haben am Dienstag gegen 10 Uhr in der Eberhardstraße (Stuttgart-Mitte) einen 53-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem der Mann an einem in der Eberhardstraße geparkten Auto offenbar Luft aus einem Reifen abließ.

Der Fahrer eines roten Fiat 500 sprach den 53-Jährigen an, worauf ihm dieser sofort mit der Faust ins Gesicht schlug. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest, hierbei leistete er Widerstand und beleidigte sie fortwährend. Zudem urinierte der Mann in der Polizeiwache gegen die Zellentür.

Polizei sucht Zeugen

Wegen seines Zustandes wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, insbesondere den betroffenen Fiat-Fahrer, sich an das Polizeirevier unter der Telefonnummer 0711/89903100 zu wenden.