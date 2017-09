Stuttgart-Mitte Polizei kontrolliert am Morgen Autofahrer

Von red 14. September 2017 - 07:41 Uhr

Die Polizei kontrolliert Autofahrer in Stuttgart-Mitte. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Donnerstagmorgen führt die Polizei in Stuttgart-Mitte eine Verkehrskontrolle durch, die den Schwerpunkt auf das verbotswidrige Abbiegen beziehungsweise Wenden über die Stadtbahngleise hat. Die Kontrolle läuft noch bis 9 Uhr.

Stuttgart-Mitte - Die Polizei Stuttgart führt am Donnerstagmorgen eine Verkehrskontrolle an der Ecke Charlottenstraße/Alexanderstraße in Stuttgart-Mitte durch.

Die Kontrolle findet laut Polizei von 7 Uhr bis 9 Uhr statt. Dabei legen die Beamten hier Hauptaugenmerk auf das verbotswidrige Abbiegen beziehungsweise Wenden über die Stadtbahngleise.

In Stuttgart kommt es bei solchen Manövern immer wieder zu Stadtbahn-Unfällen.

Rund zehn Polizeibeamte der Verkehrspolizei und des Referats Prävention nehmen an der Aktion teil.