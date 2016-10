Stuttgart-Mitte Polizei fahndet mit Bildern nach Rolex-Dieb

25. Oktober 2016

Die Polizei sucht mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Juweliers in Stuttgart-Mitte nach einem Unbekannten, der zwei Rolex-Uhren im Wert von rund 70.000 Euro geklaut hat.





Stuttgart-Mitte - Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Trickdieb, der am Freitagmittag in einem Juweliergeschäft an der Königstraße zwei hochwertige Rolex-Uhren im Gesamtwert von rund 70.000 Euro gestohlen hat.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte gegen 12.30 Uhr das Geschäft in Stuttgart-Mitte und schaute sich in einer Auslage mehrere Uhren an. Zwei Rolex-Uhren interessierten in besonders und er ließ sich diese von einer Mitarbeiterin zeigen. Offenbar konnte er die Frau kurzzeitig ablenken und tauschte in einem unbeobachteten Augenblick die echten Uhren durch zwei gefälschte Uhren aus. Unter dem Vorwand seinen Reisepass holen zu müssen, verließ er das Geschäft in unbekannte Richtung. Beim Wegräumen der Uhren bemerkte die Verkäuferin, dass diese ausgetauscht worden waren.

Auffällige Tätowierungen am Mittelfinger

Der Gesuchte ist zwischen 55 und 60 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare, schlechte Zähne und eine dunkle Haut. Laut Zeugin sprach der Mann schlechtes Englisch. Er trug ein dunkelblaues Sakko mit einer goldenen Nadel in Kleeblattform auf der linken Seite. An beiden Händen hatte er auffällig viele Ringe, am linken Mittelfinger hatte er ein „T“ oder „F“ tätowiert. Zudem trug der Mann eine dunkle Hose und braune Schuhe.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4330 melden.