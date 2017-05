Stuttgart-Mitte Motorradfahrer fährt gegen Schutzpoller

Von red 25. Mai 2017 - 21:03 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Schutzpoller in der Stuttgarter Innenstadt ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Die Unfallursache ist unklar.





Stuttgart - Bei einem Unfall in der Stuttgarter Innenstadt ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 32 Jahre alte Mann fuhr am Donnerstag gegen 18.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Betonpoller in der Bolzstraße in Stuttgart-Mitte.

Laut Polizei waren keine anderen Personen an dem Unfall beteiligt. zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

Die Schutzpoller haben einem Polizeisprecher zufolge nichts mit dem jüngsten Anschlag in Manchester zu tun, sondern stehen schon seit dem Trickfilmfestival in der Bolzstraße. Sie sollen verhindern, dass Fahrzeuge auf den Schlossplatz rasen können. Da auch in den kommenden Wochen mehrere Veranstaltungen in der Landeshauptstadt stattfinden, bleiben die Absperrungen zunächst stehen.