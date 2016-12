Stuttgart-Mitte Mit Auto in Taxis gerauscht

Von red 28. Dezember 2016 - 14:08 Uhr

Eine ältere Frau bekommt am Steuer ihres Wagens in Stuttgart-Mitte gesundheitliche Probleme – und hält geradewegs auf einen Taxistand am Wilhelmsplatz zu.





Stuttgart-Mitte - Am Wilhelmsplatz in Stuttgart-Mitte ist eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag in einen Taxistand gekracht.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 72-Jährige gegen 12.20 Uhr mit ihrem Audi auf der Torstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Wilhelmstraße geradeaus fahren, als sie plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Audi fuhr ein Schild um und krachte in ein Taxi, das am Wilhelmsplatz stand.

Das Taxi wurde noch auf ein dahinterstehendes, weiteres Taxi geschoben. Die Taxifahrer, die beide in ihren Autos gesessen hatten, wurden ebenso leicht verletzt wie die Unfallverursacherin. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.