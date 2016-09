Stuttgart-Mitte Mercedes und Audi krachen ineinander

Von red 09. September 2016 - 11:33 Uhr

Mitten auf der Kreuzung am Gebhard-Müller-Platz in Stuttgart-Mitte kracht es. Durch den Unfall kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.





Stuttgart - Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin und ein 55-jähriger Audi-Fahrer sind am Donnerstagnachmittag mitten auf der Kreuzung am Gebhard-Müller-Platz in Stuttgart-Mitte ineinander gekracht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 28-Jährige gegen 16.45 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Wagenburgtunnel, als sie an der Kreuzung links abbiegen wollte. Gleichzeitig kam ein 55-jähriger Audi-Fahrer aus dem Wagenburgtunnel und wollte nach links auf die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen.

Die beiden Fahrer krachten mitten auf der Kreuzung ineinander. Laut den beiden Unfallbeteiligten zeigten die Ampeln jeweils beide Grün. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Der 55-Jährige und seine 48-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, vor allem aus Richtung Arnulf-Klett-Platz.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.