Stuttgart-Mitte Feuerwehr-Großeinsatz im Club 7Grad

Von red 08. September 2016 - 12:14 Uhr

In dem Stuttgarter Club 7Grad ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)Foto: www.7aktuell.de/Eyb

Im Eingangsbereich des Clubs 7Grad in der Stuttgarter Innenstadt ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen sind mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Stuttgart-Mitte - In der Discothek 7Grad in der Stuttgarter Innenstadt ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, ist gegen 4.30 Uhr bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen, dass es in dem Club 7Grad auf der Theodor-Heuss-Straße brenne.

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, Streifenwagen und Krankenwagen rückten aus. Das Feuer, das im Eingangsbereich des Clubs ausgebrochen war, hatte sich zwischenzeitlich auch im Außenbereich ausgebreitet. Durch den Brand kam es zu einer massiven Rauchentwicklung im gesamten Gebäudekomplex.

Glücklicherweise war der Club zum Zeitpunkt des Brands geschlossen, sodass sich niemand im Gebäude befand und verletzt werden konnte.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der stark verrauchte Gebäudekomplex durch Hochleistungslüfter entraucht. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde die Brandstelle nach Glutnester überprüft.

Die Polizei geht bislang von einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro aus. Zur Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor.