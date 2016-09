Stuttgart-Mitte Chaos in der Tiefgarage

Von red 20. September 2016 - 11:40 Uhr

Wegen einer defekten Schranke kommt es in der Schillerplatz-Tiefgarage in Stuttgart-Mitte zu chaotischen Zuständen. Die Polizei muss die Situation klären.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Chaotische Zustände hat es am Montagabend in der Tiefgarage am Schillerplatz in Stuttgart-Mitte gegeben. Der Grund war eine defekte Schranke, die dazu führte, dass es kein Entkommen aus dem Parkhaus mehr gab. Die Polizei musste ausrücken, um die Situation zu klären.

Mehr zum Thema

Wer im Parkhaus parkt, kennt das Prozedere: Ticket bezahlen, zum Auto laufen, schnell zur Schranke fahren und raus. Am Montagabend hat das bei einer Autofahrerin aus Kaiserslautern in der Schillerplatz-Tiefgarage in Stuttgart-Mitte nicht funktioniert, was zur Folge hatte, dass sich die Autos vor der Ausfahrt stauten.

Polizei beruhigte aufgeheizte Stimmung

Wie die Polizei mitteilt, habe wohl die Schranken-Anlage einen technischen Defekt gehabt und das bereits bezahlte Ticket der Frau nicht akzeptiert. Die Schranke öffnete sich nicht und das Display zeigte „nicht bezahlt“. Die angerufene Servicehotline des Parkhausbetreibers konnte von der Ferne nicht weiterhelfen. Gegen 18.20 Uhr wurde die Polizei verständigt.

Die Polizisten konnten die Schranke gegen 18.45 Uhr von der Zentrale des Parkhauses öffnen lassen und damit die aufgeheizte Stimmung beruhigen. Alle Autofahrer konnten die Tiefgarage wieder verlassen.

Der Parkhausbetreiber war telefonisch nicht zu erreichen.