Stuttgart-Mitte 16-Jährige in Disko mutmaßlich vergewaltigt

Von red 13. November 2017 - 11:28 Uhr

In einer Stuttgarter Diskothek soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein (Symbolbild). Foto: dpa

Schlimmer Übergriff in einer Disko: Ein Unbekannter soll eine 16-Jährige in einem Stuttgarter Tanzlokal vergewaltigt haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat.

Stuttgart - Eine 16 Jahre alte Jugendliche ist in Stuttgart-Mitte mutmaßlich in einer Diskothek vergewaltigt worden. Ein unbekannter Täter habe die junge Frau am vergangenen Freitag in die Toilette eines Tanzlokals an der Hauptstätter Straße gezogen und sie dort zu sexuellen Handlungen gezwungen, teilte die Polizei am Montag mit.

Mehr zum Thema

Die 16-Jährige sei in Begleitung von Freunden gegen 23.30 Uhr zu Gast in der Disko gewesen, als sich zwei Unbekannte dazugesellten. Einer davon habe sie am Arm gepackt, sie in eine Toilettenkabine gezogen, wo es offenbar zu den sexuellen Übergriffen kam.

So wird der Täter beschrieben

Der Täter wird von der 16-Jährigen laut Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 18 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, vermutlich Deutscher, pummelige Statur, ungepflegt, schulterlange, lockige, braune Haare, Mitesser an beiden Wangen und einem Bartflaum am Kinn.

Er war den Angaben zufolge mit einem schwarzen T-Shirt mit Rundkragen und roter Aufschrift am Rücken und einer blauen Jeans bekleidet. Er trug am linken Handgelenk eine schwarze Smart-Watch. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 zu melden.