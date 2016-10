Stuttgart Mercedes-Fahrer rast gegen Supermarkt-Wand und will flüchten

Von red 16. Oktober 2016 - 15:09 Uhr

In Stuttgart-Hedelfingen stoppt die Polizei einen unfallflüchtigen Mercedes-Fahrer.Foto: dpa

Zu einem schweren Unfall mit anschließender Fahrerflucht kam es in Stuttgart-Hedelfingen. Der Fahrer wurde von der Polizei festgenommen.

Stuttgart-Hedelfingen - Bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart-Hedelfingen zu einem Sachschaden in Höhe von insgesamt 110.000 Euro. Das berichtet die Polizei.

Ein 20-jähriger Mercedesfahrer befuhr um 2.55 Uhr die Kesselstraße aus Richtung Otto-Konz-Brücken kommend in Richtung Heiligenwiesen. An der Einmündung Kesselstraße / Heiligenwiesen wollte der Fahrer nach links abbiegen. Infolge deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schranke zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes und prallte gegen die Wand des Hauses. Der Fahrer entfernt sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf durch anfahrende Polizeibeamte festgenommen werden.