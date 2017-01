Stuttgart Mercedes-Fahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Von red 23. Januar 2017 - 15:50 Uhr

Die Polizei kann den 27-Jährigen schnappen, der in Stuttgart gleich mehrere Unfälle baut und in einer Tankstelle randaliert.Foto: dpa

Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer baut mehrere Unfälle und hinterlässt eine Spur der Verwüstung auf seiner Fahrt vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Wangen. Die Polizei kann ihn an einer Tankstelle schnappen.

Stuttgart-Mitte/-Ost/-Wangen - Ein 27-Jähriger hat am Sonntagabend mit seinem Mercedes auf der Fahrt vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Wangen gleich mehrere Unfälle verursacht und ist jeweils geflüchtet. Der 27-Jährige hatte sich alkoholisiert und ohne Führerschein hinters Lenkrad gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, haben Polizisten den 27-Jährigen und zwei seiner Mitfahrer an einer Tankstelle an der Hedelfinger Straße festgenommen. Der 27-jährige fuhr mit drei Mitfahrern offenbar gegen 22.45 Uhr vom Hauptbahnhof los, am Arnulf-Klett-Platz kollidierte er beim Ausparken mit einem geparkten Mini. An der Kreuzung der Gablenberger Hauptstraße mit der Wagenburgstraße stieg der Beifahrer des 27-Jährigen aus, warf eine Mülltonne gegen den vor dem Mercedes stehenden Skoda und stieg wieder ein. Anschließend fuhr der 27-Jährige trotz Rotlichts los und streifte dabei offenbar das Heck des Skoda.

27-Jähriger randaliert an einer Tankstelle

Auch an der Einmündung Wasenstraße/Eybacher Straße touchierte der 27-Jährige ein an der roten Ampel wartendes Auto und flüchtete. Mehrere Streifen fahndeten inzwischen nach dem flüchtigen Mercedes. Gegen 23.40 Uhr meldete ein Tankstellenangestellter, dass ein Mann zwei Flaschen Scheibenreiniger gegen die Scheibe der Tankstelle geworfen hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Randalierer um den 27-Jährigen handelte. Auch zwei seiner Mitfahrer waren noch vor Ort. Den stark beschädigten Mercedes, bei dem unter anderem ein Rad abgerissen war, fanden die Beamten in der Kemptener Straße auf.

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Polizisten fuhren die mögliche Fahrstrecke des 27-Jährigen ab und stellten in der Ravensburger Straße zwei beschädigte Autos und in der Wolfeggstraße eine beschädigte Hauswand fest. Ob die Schäden tatsächlich von dem Mercedes des 27-Jährigen stammen, wird derzeit geprüft. Der offenbar alkoholisierte 27-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen, ersten Ermittlungen zufolge ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 melden.