Stuttgart Maskierte Räuber überfallen 22-jährigen Passanten

Von red/dja 22. März 2017 - 10:55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Überfall (Symbolbild).Foto: dpa

Ein junger Mann ist Dienstagnacht in Stuttgart unterwegs. Plötzlich wird er von zwei maskierten Männern überfallen, die ihn ausrauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Mittwoch an der Wächterstaffel (S-Mitte) einen 22-jährigen Passanten geschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, ging der junge Mann gegen 1.20 Uhr die Wächterstaffel hoch Richtung Alexanderstraße, als offenbar zwei mit Sturmhauben maskierte Männer von hinten an ihn herantraten.

Brennende Zigarette ins Gesicht gedrückt

Einer der beiden hielt den 22-Jährigen fest, während der andere ihm die Armbanduhr wegnahm. Anschließend griff einer der Täter dem jungen Mann an den Hals, drückte ihm eine brennende Zigarette ins Gesicht und forderte Geld. Das Opfer händigte seine Geldbörse aus und erhielt weitere Schläge ins Gesicht. Als einer der Täter noch versuchte, ihm die Umhängetasche zu entreißen, wehrte er sich und schlug die Täter in die Flucht. Einer der Räuber floh in Richtung Alexanderstraße, sein Komplize in Richtung Danneckerstraße.

Das Opfer beschrieb die Täter als etwa 20 bis 30 Jahre alt und hellhäutig. Sie sollen schwarze Kleidung und Handschuhe getragen haben und mit Sturmhauben maskiert gewesen sein. Einer der Täter soll etwa 1,75 Meter, sein Komplize etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.