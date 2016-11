Stuttgart Mann hat 3,5 Promille Alkohol im Blut

Von red 14. November 2016 - 17:34 Uhr

Angesichts des Promille-Werts eines 41-Jährigen in Stuttgart, staunen selbst erfahrene Polizeibeamte am Samstag.Foto: dpa/Symbolbild

Ein 41-Jähriger liegt hilflos in einer Stuttgarter S-Bahn auf dem Boden. Die Polizei kümmert sich um den Mann – und erlebt eine Überraschung.

Stuttgart-Mitte - Die Polizei hat am Samstagnachmittag in einer S-Bahn in Stuttgart-Mitte einem stark betrunkenen Mann geholfen.

Wie die Beamten melden, fanden sie den 41-Jährigen gegen 15.40 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 mit Fahrtrichtung Schorndorf, wo er auf dem Boden lag. Wegen seiner hilflosen Lage wurde er mit aufs Polizeirevier genommen.

Dort staunten die Beamten dann nicht schlecht: Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann 3,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Er kam in ein Krankenhaus.