Stuttgart Mann belästigt elfjähriges Mädchen in Stadtbahn

26. Juli 2017

Ein 39-Jähriger setzt sich am Dienstagnachmittag in einer Stadtbahn einem Mädchen gegenüber. Er fängt damit an, sie sexuell zu belästigen. Das Mädchen ist völlig verängstigt.

Stuttgart - Ein 39-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in der Stadtbahn in Stuttgart offenbar ein elf Jahre altes Mädchen sexuell belästigt.

Der Elfjährigen fiel der Mann laut Polizei bereits im Hauptbahnhof auf, als er dort eine unbekannte Frau in sexueller Absicht angesprochen hatte. In der Stadtbahnlinie U2 saß der 39-Jährige dann dem Mädchen gegenüber und sagte ihr auf Englisch, dass er sie küssen und mit ihr Sex haben möchte. Seine Absicht untermauerte er zudem mit Gesten.

Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest

Das verängstigte Mädchen verständigte an der Haltestelle Obere Ziegelei (Bad Cannstatt) einen Busfahrer, der die Polizei alarmierte. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Nach Abschluss der Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs von einem Kind rechnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.