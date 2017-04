Stuttgart Mann auf Cannstatter Wasen mit Messer bedroht

Von red 15. April 2017 - 14:36 Uhr

Ein Mann wurde auf dem Gelände des Cannstatter Wasen Opfer eines versuchten Raubüberfalls (Symbolbild).Foto: Lichtgut/Verena Ecker

Ein Mann ist von einem Unbekannten am Freitag auf dem Gelände des Cannstatter Wasen mit einem Messer bedroht und festgehalten worden. Als er sich losreißen will, stürzen Opfer und Täter eine Treppe hinunter.

Stuttgart - Ein 30 Jahre alter Mann ist am Freitag Opfer eines versuchten Raubes am Cannstatter Wasen in Stuttgart geworden. Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann gegen 0.30 Uhr über das Wasengelände, als er auf den Treppen zum Berger Steg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach Feuer gefragt wurde. Plötzlich bedrohte ihn der Angreifer mit einem Messer, forderte Geld und packte ihn an der Jacke.

Angreifer und Opfer stürzten die Treppe hinunter

Der 30-Jährige versuchte sich loszureißen und beide stürzten die Treppen hinunter, wobei der Unbekannte sein Messer verlor. Der Geschädigte konnte sich aufrappeln, das Messer ergreifen und in den Neckar werfen. Anschließend flüchtete er.

Der Angreifer war 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare mit Stirnfransen und trug im linken Ohr einen kleinen Ohrstecker. Er wirkte ungepflegt und war mit einer dunklen Jeanshose und einem schwarzen Sweatshirt mit Kapuze und Reißverschluss bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0711 / 89 90 57 78 in Verbindung zu setzen.