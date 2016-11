Stuttgart Kinder reisen allein im ICE

Von red 09. November 2016 - 14:00 Uhr

Mit einem ICE wollten zwei Kinder von Kleve nach München.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Zwei minderjährige Kinder machen sich von Nordrhein-Westfalen im Zug auf in Richtung München. In Stuttgart endet die Reise dank der Polizei.

Stuttgart - In Stuttgart hat die Polizei am Dienstagvormittag zwei Kinder auf ihrer Zugreise nach München gestoppt.

Wie die Beamten melden, wurden sie gegen 10 Uhr von einer Zugbegleiterin eines ICE darüber informiert, dass sich ein alleine reisendes elfjähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge an Bord befänden. Die beiden Geschwister aus dem nordrhein-westfälischen Kleve wollten offenbar nach München – warum, konnte die Polizei nicht sagen. Eine Streife der Bundespolizei in Stuttgart nahm sich der Kinder an und informierte deren Vater, der die Beiden bereits vermisste.

Eine weitere 13-Jährige, die am Montag von ihren Eltern in Hessen als vermisst gemeldet worden war, griff die Polizei am Dienstag gegen 16.40 Uhr im Stuttgarter Hauptbahnhof auf. Was das Kind in Stuttgart wollte, teilte die Polizei nicht mit. Sie wurde in die Obhut ihrer Eltern gegeben.