Stuttgart Jens Lehmanns Benefizspiel abgesagt

Von red 09. September 2016 - 19:07 Uhr

Die Allstar-Begegnung von Jens Lehmann findet nur wenig Zuspruch.Foto: dpa

Am 9. Oktober sollten ehemalige Fußballprofis von Weltrang in Stuttgart gegeneinander antreten. Der frühere VfB-Torhüter Jens Lehmann hatte die Begegnung zu einem guten Zweck initiiert. Doch wird die Partie verschoben.

Stuttgart - Jens Lehmann hat sich riesig auf diesen Abend gefreut. Die Bundesliga Allstars sollten gegen die Premier League Allstars antreten – alles für einen guten Zweck und in Stuttgart. Doch nun findet das Benefizspiel mit Wegbegleitern des Nationaltorhüters, das am 9. Oktober zu Gunsten der Laureus-Stiftung in der Mercedes-Benz-Arena ausgetragen werden sollte, nicht statt.

Offiziell aus organisatorischen Gründen, und offiziell ist die Begegnung zwischen den ehemaligen Fußballprofis auch nur verschoben. Sie soll nun am Samstag, 12. November, angepfiffen werden. Inoffiziell ist es aber so, dass der Kartenvorverkauf bis jetzt sehr schleppend verläuft. Kaum einer will das Spiel sehen, das der frühere VfB-Torwart und Laureus-Botschafter Jens Lehmann initiiert hat. Trotz der Hochkaräter vergangener Tage, die kommen sollen. Möglicherweise lag das am Termin, denn an jenem Sonntag findet in der Schleyerhalle die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung des VfB statt – und auf dem Wasen tobt noch das Volksfest.