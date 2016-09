Stuttgart im Herbst Was man bei Regen unternehmen kann

27. September 2016

Der Altweibersommer macht mit Regen und vielen Wolken erstmal Pause. Doch das ist noch kein Grund, mit schlechter Laune auf der Couch zu hocken. Denn auch bei Regenwetter hat Stuttgart im Herbst jede Menge Spaß zu bieten.





Stuttgart - Zugegeben, vom Spätsommer verwöhnt, haben wohl die meisten Aktivitäten in den letzten Wochen draußen stattgefunden. Jetzt macht der Altweibersommer in Stuttgart tatsächlich einmal Pause und wer sich auf weitere Grillabende, sonnige Wandertouren und das eine oder andere Picknick im Grünen gefreut hat, dürfte deshalb enttäuscht sein.

Tatsächlich geht der Sonne Anfang der Woche zwar die Puste aus, doch mit dem Altweibersommer ist noch nicht ganz Schluss. Lesen Sie hier beim Wetter mehr dazu.

Der kurze Herbsteinbruch mit starkem Regen und Unwettern ist aber noch lange kein Grund, die Woche mit schlechter Laune auf der Couch zu verbringen. Denn auch bei Regenwetter hat Stuttgart jede Menge Attraktionen zu bieten. Wir haben eine Auswahl an Aktivitäten in und rund um die Landeshauptstadt in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

