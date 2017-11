Stuttgart Ideales Weihnachtsmarkt-Wetter erwartet

Heißer Glühwein schmeckt doch am besten, wenn es draußen richtig kalt ist. Foto: dpa-Zentralbild

Gute Nachrichten für Weihnachtsmarkt-Besucher in Stuttgart: In der kommenden Woche gibt es passende Temperaturen zum Glühwein oder Kinderpunsch.

Stuttgart - Knackig kalt und relativ trocken: Zum Ende der neuen Woche erwarten Meteorologen im Südwesten perfektes Weihnachtsmarkt-Wetter. Ab Mittwoch fallen die Temperaturen in den niedrigen einstelligen Bereich - und der zum Wochenstart vorhergesagte Regen lässt nach. Vereinzelt können am Mittwoch auch ein paar Schneeflocken fallen.

„Für Weihnachtsmarkt-Besucher ist das eigentlich ideal“, sagte ein Experte vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag. „Der Glühwein schmeckt dann schon besser.“ In der Woche nach Totensonntag eröffnen die meisten Weihnachtsmärkte in den Großstädten Baden-Württembergs. In Stuttgart geht es am Mittwoch los.

Am Montag und Dienstag wird es aber zunächst regnerisch und „richtig schön nass-kalt“, wie der Meteorologe ankündigte. Bei bis zu 8 Grad am Montag und bis zu 6 Grad am Dienstag dürfte es aber immerhin ein paar Grad wärmer sein als in den folgenden Tagen.