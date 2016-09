Stuttgart Große Stadtbahn-Umleitung wegen Bopsertunnel

Von mrz 03. September 2016 - 14:38 Uhr

Die Stadtbahn in Stuttgart wird im September auf einigen Strecken teilweise umgeleitet.Foto: dpa

In Stuttgart kommt es an den ersten beiden September-Wochenenden zu starken Einschränkungen im Stadtbahn-Verkehr.

Stuttgart - Wer an den ersten beiden September-Wochenenden von der Innenstadt in Stuttgart mit der Stadtbahn nach Degerloch oder Möhringen (oder in die entgegengesetzte Richtung) möchte, muss sich auf starke Einschränkungen einstellen. Denn: Aktuell und am kommenden Wochenende ist der Bopsertunnel wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Das führt dazu, dass man in etwa 15 Minuten Verzögerung einplanen muss. Betroffen sind die Linien U5, U6, U7, U12, und U15.

Wie die SSB mitteilt, verkehren die Stadtbahnen an den ersten beiden September-Wochenenden wie folgt:

Stadtbahnline U5:

Fährt nur zwischen Leinfelden Bf und Möhringen Bf. Bitte in Möhringen zur Weiterfahrt in Richtung Stuttgarter Innenstadt auf die Linien U6 oder U12 umsteigen.

Durch die verkürzte Linienführung ist kein Stadtbahnbetrieb zum Killesberg möglich. Bitte zwischen Stadtbibliothek und Killesberg auf die Buslinie 44 umsteigen.

Stadtbahnlinien U6 und U12:

Beide Linien werden zwischen Bopser und Weinsteige über die Haltestelle Ruhbank umgeleitet. Zwischen Degerloch und der Stuttgarter Innenstadt bleibt die durchgehende Verbindung erhalten. Umsteigen ist nicht erforderlich. Alle Haltestellen entlang des regulären Linienverlaufs werden weiterhin angefahren, die Bahnen wenden lediglich an der Haltestelle Ruhbank.

Stadtbahnlinie U7:

Wird zwischen Olgaeck und Ruhbank im Zuge der Linie U15 über Bubenbad umgeleitet. Zu den Haltestellen Dobelstraße, Bopser und Waldau bitte am Olgaeck bzw. an der Ruhbank auf die Linien U6/U12 umsteigen.

Bitte beachten: Samstags ist im Doppelzugbetrieb kein Halt zwischen Olgaeck und Silberwald möglich. An der Haltestelle Ruhbank kann dann nicht umgestiegen werden. Weichen Sie auf die Linie U15 aus. Samstagabend und Sonntag, im Einzelzugbetrieb, werden die Haltestellen der Linie U15 mit bedient. Dann ist auch an der Ruhbank ein Umsteigen möglich.

Stadtbahnlinie U15:

Fährt jeweils ganztägig zwischen Stammheim über Ruhbank nach Heumaden.