Stuttgart Große Rauchentwicklung bei Brand im Westen

Von red 04. September 2016 - 14:29 Uhr

In Stuttgart-West hat es am Sonntag in einer Wohnung stark gebrannt. Die Rauchentwicklung war daraufhin immens.





Stuttgart - In der Rosenbergstraße in Stuttgart-West hat sich am Sonntagmittag ein Feuer in einer Wohnung entwickelt und schnell ausgebreitet. Wie die Feuerwehr mitteilt, war zunächst nicht klar, wie es zu dem Brand gekommen war.

Bei dem Vorfall mussten Rettungskräfte noch vor Ort zwei Personen ambulant behandeln. Eine weitere Person wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot zum Einsatz in Stuttgart-West ausrückte, konnte den Brand zwar relativ schnell unter Kontrolle bringen und löschen, doch musste in der Folge immer wieder die Luft auf mögliche gesundheitsgefährdende Stoffe untersucht werden.

Meldungen über eine vermisste Person konnte die Feuerwehr nicht bestätigen.