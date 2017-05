Stuttgart gratuliert dem VfB Rathaus erstrahlt eine Nacht in Weiß-Rot

22. Mai 2017

Nachtschwärmer und VfB-Fans, die in der Nacht auf Montag über den Marktplatz gelaufen sind, kamen in den Genuss eines ganz besonderen Glückwunsches zum Wiederaufstieg: Das Rathaus erstrahlte in Weiß-Rot.





Stuttgart - Dass der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn nicht von Haus aus VfB-Fan ist, ist hinreichend bekannt, doch nach der Meisterschaft der Schwaben und dem damit verbundenen Wiederaufstieg in die erste Bundesliga gab es auch vom Rathauschef nur lobende Worte. „Eine erstklassige Leistung! Glückwunsch zu diesem Meistertitel! Genial, dass der VfB den direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga geschafft hat“, sagte Kuhn nach dem 4:1-Sieg über die Würzburger Kickers.

Und der OB beließ es nicht bei den verbalen Glückwünschen. Die ganze lange „Wiederaufstiegsnacht“ war das Stuttgarter Rathaus in eine weiß-rote Illumination getaucht. Mit den Worten: „Erstklassig! Stuttgart gratuliert dem VfB“ und dem Vereinswappen auf der Fassade hat die Stadt dem VfB ein Denkmal gesetzt – zumindest für eine Nacht.