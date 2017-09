„Stuttgart gegen Rechts“ Aktionsbündnis ruft zu Demonstration gegen AfD auf

Von red/dpa/lsw 20. September 2017 - 10:33 Uhr

Am Samstag soll in Stuttgart gegen die AfD demonstriert werden (Archivbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Ein Aktionsbündnis „Stuttgart gegen Rechts“ ruft für den Samstag vor der Bundestagswahl zu einer Demonstration gegen die AfD auf. Die Veranstalter haben nach Angaben der Stadt Stuttgart rund 500 Teilnehmer angemeldet. Zunächst ist eine Auftaktkundgebung auf dem Stauffenbergplatz geplant (13.00 Uhr). Danach soll die Demonstration unter dem Titel „Gegen die AfD! Auf die Straße gegen Rechts“ zum Staatstheater ziehen.

Das Aktionsbündnis will laut Mitteilung deutlich machen, dass in Stuttgart kein Platz ist für Hetze und Ausgrenzung. „Nur gemeinsam können wir ein solidarisches Miteinander gestalten und so den plumpen Phrasen von Rechts etwas entgegen setzen.“ Die Umfragen zur Bundestagswahl an diesem Sonntag sehen die „Alternative für Deutschland“ (AfD) im Bund bei zehn bis zwölf Prozent. Damit scheint sicher, dass sie erstmals in den Bundestag einzieht.

