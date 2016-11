Stuttgart-Feuerbach Streit mündet in Massenschlägerei

Von red 29. November 2016 - 16:07 Uhr

Die Stuttgarter Polizei meldet einen völlig aus dem Ruder gelaufenen Streit in Stuttgart-Feuerbach.Foto: dpa

Neun Streifenwagenbesatzungen waren notwendig, um einen eskalierten Streit am Montagnachmittag in Stuttgart-Feuerbach zu befrieden. Angefangen hatte es mit einem Hupkonzert.

S-Feuerbach - Eskaliert ist am Montagnachmittag ein Streit in Stuttgart-Feuerbach. Wie die Polizei berichtet, gerieten zwei Autofahrer in der Grazer Straße in einen Streit. Dieser gipfelte in einer Schlägerei, in der sich weitere Unbeteiligte einmischten. Insgesamt waren neun Streifenwagenbesatzungen nötig, um die Streithähne auseinanderzuhalten und die Gemüter zu beruhigen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 15.40 Uhr in der Grazer Straße und blockierte kurzzeitig die Fahrbahn. Ein hinter ihm fahrender Taxifahrer konnte deshalb nicht weiterfahren und startete offenbar ein Hupkonzert. Anschließend kam es zu einem Wortgefecht mit Beleidigungen und gegenseitigen Körperverletzungen. Offenbar mischten sich nach und nach weitere Personen ein. Auch Schaulustige solidarisierten sich mit den streitenden Parteien. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es nur mit Mühe, die aufgebrachte Menge, die in der Zwischenzeit auf über 40 Personen angewachsen war, zu beruhigen.

Da aus dem Taxi auch noch ein Fahrzeugschlüssel gestohlen worden war, war die Grazer Straße zwischen der Burgenlandstraße und der Stuttgarter Straße bis 17 Uhr wegen des blockierenden Fahrzeugs nicht befahrbar. Derzeit wird wegen Körperverletzungen, Beleidigungen, Sachbeschädigung und Diebstahls ermittelt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und anderen Beteiligten dauern an. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die sich unter folgender Nummer melden können: 0711/89 90-38 00.