Stuttgart-Feuerbach Polizei nimmt mutmaßliche Sex-Täter fest

Von red 28. Oktober 2016 - 15:54 Uhr

Die beiden Tatverdächtigen konnten in Stuttgart-Feuerbach festgenommen werden. Sie sollen eine 15-Jährige sexuell genötigt haben.Foto: dpa (Symbolbild)

Zwei 17- und 18-jährige Männer stehen unter Verdacht, in Stuttgart-Feuerbach ein 15-jähriges Mädchen gegen ihren Willen geküsst und sexuell genötigt zu haben. Die Polizei hat sie nun festgenommen.

Stuttgart-Feuerbach - Polizisten haben am Donnerstagmorgen zwei 17 und 18 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, ein 15-jähriges Mädchen in Stuttgart-Feuerbach gegen ihren Willen geküsst und sexuell genötigt zu haben.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich die 15-Jährige und die beiden Tatverdächtigen am 16. Oktober 2016 gegen 22 Uhr zusammen mit weiteren Jugendlichen in der Steiermärker Straße in Stuttgart-Feuerbach aufgehalten. Dabei hatten die Drei sich etwas abseits der Gruppe auf eine Bank gesetzt. Dort begannen die beiden Tatverdächtigen das Mädchen zu küssen, obwohl sie versuchte, die beiden abzuwehren. Die 17- und 18-Jährigen versuchten auch, das Mädchen auszuziehen, und hielten sie dabei fest.

Umfangreiche Ermittlungen führten zu den Tätern

Der 18-Jährige soll zudem versucht haben, ihre Hand in seinen Schritt zu ziehen und mit seiner Hand unter die Unterwäsche der 15-Jährigen zu gelangen. Zudem soll er sie im Intimbereich berührt haben. Der 15-Jährigen gelang es, eine Freundin auf die Situation aufmerksam zu machen, als diese zu Hilfe eilte, ließen die beiden Tatverdächtigen ihr Opfer gehen.

Polizisten nahmen die beiden nach umfangreichen Ermittlungen fest. Der 18-Jährige wurde am Donnerstag dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.