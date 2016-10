Stuttgart-Feuerbach Bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen

Von red 31. Oktober 2016 - 16:41 Uhr

Ein couragierter 39-Jähriger wehrt sich am Sonntag in Stuttgart-Feuerbach gegen einen Räuber.Foto: dpa/Symbolbild

Ein Maskierter mit Pistole will in Stuttgart-Feuerbach von einem 39-Jährigen Geld. Mit der Reaktion des Mannes dürfte der Täter nicht gerechnet haben.

Stuttgart-Feuerbach - In Stuttgart-Feuerbach hat sich ein 39-Jähriger in der Nacht zum Sonntag erfolgreich einem unbekannten Räuber widersetzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Mauserstraße. Der 39-jährige Wirt hielt sich dort gegen 0.10 Uhr zusammen mit seinem 13-jährigen Sohn vor einer Gaststätte auf und wollte gerade in sein Auto steigen, als der Täter ihn mit einer Schusswaffe bedrohte und Geld haben wollte. Doch der 39-Jährige weigerte sich, seines herauszugeben. Mit seinem resoluten Auftreten gelang es ihm schließlich, den Räuber in die Flucht zu schlagen. Er flüchtete Richtung Borsigstraße.

Der Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß, trug eine weiße Maske und war etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine schwarze Jogginghose mit kreisförmigem weißem Emblem auf dem linken Oberschenkel und einen schwarzen Kapuzenpullover an, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Er hatte eine tiefe Stimme und sprach gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.