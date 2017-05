Stuttgart-Feuerbach Betrunken ins Gleisbett gefahren

Von ps 15. Mai 2017 - 11:18 Uhr

Ein alkoholisierter 62-Jähriger fährt ins Gleisbett der Stadtbahn an der Haltestelle Sieglestraße. Die Polizei ermittelt, ob der Mann auf seiner Fahrt noch weitere Unfälle verursacht hat.





6 Bilder ansehen

Stuttgart-Feuerbach - Am späten Sonntagabend ist ein 62 Jahre alter Autofahrer mit seinem Auto an der Haltestelle Sieglestraße (Stuttgart-Feuerbach) ins Gleisbett der Stadtbahn gefahren und hat einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht.

Mehr zum Thema

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei gegen 23.35 Uhr ein Auto im Gleisbett der Haltestelle. Alarmierte Polizisten stellten dann bei der Unfallaufnahme fest, dass der 62-Jährige offenbar alkoholisiert war.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht geklärt, möglicherweise hat der Mann auf seiner Fahrt von der Innenstadt nach Feuerbach weitere Unfälle verursacht, die Ermittlungen dauern an. Der 62-Jährige musste nach einer Blutprobe seinen Führerschein abgeben.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0711/89903800 zu melden.