Stuttgart-Feuerbach Bauarbeiten am Bahnhof verzögern sich

Von red 02. September 2016 - 10:58 Uhr

Die Bauarbeiten am Bahnhof Stuttgart-Feuerbach verzögern sich.Foto: dpa

Bahnfahrer müssen stark sein. Die Bauarbeiten am Bahnhof Stuttgart-Feuerbach verzögern sich weiter. Betroffen sind die S-Bahnen sowie Regionalzüge und der Fernverkehr.

Stuttgart-Feuerbach - Auch am Wochenende ist noch nicht Schluss mit den Bauarbeiten am Bahnhof Stuttgart-Feuerbach. Wegen unvorhergesehener Verzögerungen bleibt die Baustelle noch bis Samstag. Das führt zu Einschränkungen im Fern-, Nah- und S-Bahnverkehr.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, verlängern sich die Bauarbeiten für das Großprojekt Stuttgart 21 im Bahnhof Stuttgart-Feuerbach, bei denen das stadtauswärts führende Gleis an die gegenüberliegende Bahnsteigseite verlegt wird, aufgrund von unvorhersehbaren Verzögerungen im Bauablauf bis Samstag, 4.50 Uhr. Dadurch stehen weiterhin nicht alle Gleise für den Zugverkehr zur Verfügung.

So fahren die S-Bahnen

Bis Samstagmorgen gilt folgendes Betriebsprogramm:

Die Linie S4 fährt nur im Halbstundentakt ohne Halt in Feuerbach und wendet in Marbach. Zwischen Marbach und Backnang fährt die S4 im Pendelverkehr. Der Haltausfall in Feuerbach gilt auch für den Nachtverkehr.

Die Linie S5 fährt nur im Halbstundentakt ohne Halt in Feuerbach. Der Haltausfall in Feuerbach gilt auch für den Nachtverkehr.

Zwischen Zuffenhausen und Feuerbach fahren Ersatzbusse. Die Busse halten in Zuffenhausen am ZOB und in Feuerbach am Bahnhof.

Feuerbach kann in/aus Richtung Stuttgart nur mit der Stadtbahnlinie U6 und in/aus Richtung Bad Cannstatt mit der Stadtbahnlinie U13 erreicht werden.

Die Linie S6/S60 fahren nur zwischen Böblingen/Weil der Stadt und Zuffenhausen (Gleis 12). Im Nachtverkehr verkehrt die S6 zwischen Weil der Stadt und Schwabstraße, aber ohne Halt in Feuerbach.

Zwischen Leonberg Bahnhof und Stuttgart-Universität fährt ein Ersatzbus im Halbstundentakt.

So fährt der Fernverkehr

Einzelne IC-Züge werden umgeleitet und halten nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof. Ersatzhalte sind Vaihingen (Enz) und Esslingen (Neckar). Einzelne IC entfallen ganz oder auf Teilstrecken. Bei einigen IC kommt es zu Änderungen bei den Abfahrts- und Ankunftszeiten.

So fährt der Regionalverkehr

Im Regionalverkehr kommt es auf den Linien zwischen Stuttgart und Heidelberg/Ludwigshafen, Stuttgart und Pforzheim sowie Stuttgart und Neckarsulm zu Ausfällen auf der gesamten Strecke oder auf Teilabschnitten.