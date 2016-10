Stuttgart-Feuerbach Bahn warnt wegen S21-Bauarbeiten

Von red/rmu 12. Oktober 2016 - 18:10 Uhr

Wegen der Bauarbeiten kommt es zu Störungen im Bahnverkehr am Bahnhof Feuerbach (Symbolbild).Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Bahn setzt im Oktober und November die Bauarbeiten am Stuttgart-21-Tunnel in Feuerbach fort. Dadurch kommt es dort zu Einschränkungen im Nah-, Fern- und S-Bahnverkehr.

Stuttgart - Wegen Bauarbeiten im Zuge des Bahnprojekts Stuttgart 21 kommt es im Oktober und November am Bahnhof Stuttgart-Feuerbach zu Einschränkungen im Zugverkehr. Darauf weist die Deutsche Bahn hin. Betroffen sind demnach sowohl der Fern- als auch der Nah- und der S-Bahnverkehr.

Die Bahn setzt in dieser Zeit die Arbeiten am dortigen Tunnelabschnitt fort. In dieser Bauphase werden Bohrpfähle als Verbau und die ersten Tunneldeckel hergestellt. Außerdem sollen der Bahn zufolge auch die Rettungszufahrt und die neue Personenunterführung weitergebaut werden. Auch wird der Anfangsabschnitt des bestehenden Pragtunnels der S-Bahn stabilisiert, dazu wird der Untergrund durch Injektionsmaßnahmen verfestigt.

Wegen dieser Arbeiten stehen von Mitte Oktober bis Mitte November zeitweilig nur zwei statt vier Gleise zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Nord zur Verfügung. Es kommt daher zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Eine Übersicht.