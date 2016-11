Stuttgart „Fashion Fairday“ Kampfansage an den Überfluss

Von Nina Ayerle und Ina Schäfer 04. November 2016 - 18:19 Uhr

Der Ellbogeneinsatz ist nicht erlaubt- tratschen, tauschen und beraten aber umso mehr: Bei der Kleidertauschparty im Café Luv ist wild gewühlt worden.Foto: Lichtgut/Volker Hoschek

Organisationen und Geschäfte haben erstmals einen gemeinsamen Aktionstag zu fairer und ökologischer Mode veranstaltet. Mit einer Modenschau und Infoständen informiert der Stuttgarter„Fashion Fairday“ über globale Handelsbedingungen.

Stuttgart - Es soll gesittet zugehen, der Einsatz von Ellbogen ist nicht erlaubt. Die Regeln, die Ruth Warth aufstellt, gelten nicht etwa einem Boxkampf, sondern einer Kleidertauschparty im Café Luv. Und einer großen Gruppe Mädchen und Frauen, die sich im kleinen Café in der Cannstatter Altstadt eingefunden hat. In einem Raum haben die Teilnehmerinnen ihre mitgebrachte Kleidung sortiert. Pullover liegen auf dem einen Tisch, T-Shirts auf einem anderen, Schuhe wurden in der dafür vorgesehenen Ecke aufgereiht, Jacken und Kleider an Kleiderstangen gehängt. Bevor das große Wühlen startet, geben Warth und ihre Mitinitiatorin Sarah Scharpf Instruktionen. Wichtig: „Alle Jacken, die an der Garderobe hängen, bitte dort lassen – und auch die B obbycars gehören hierher“, sagen die beiden und lachen. Beim letzten Mal, war das einigen shoppingwütigen Damen nicht klar.

Dann geht das große Tauschen los: Jeder, der etwas mitgebracht hat, darf wieder etwas mitnehmen. Was die Anzahl der Stücke angeht, nimmt man es aber nicht allzu genau. Wichtig ist nur Folgendes: „Wir wollen mit unseren Kleidertauschpartys dem Überfluss entgegenwirken, den jeder in seinem Kleiderschrank hat. So wird man Ausrangiertes los und bekommt Neues, ohne dafür konsumieren zu müssen“, sagt Warth. Alles, was an diesem Tag übrig bleibt, geht an die Frauenpension der Caritas, die wohnungslosen Frauen vorübergehend Wohnraum bietet.

Auch Astrid Rudolph kämpft gegen übermäßigen Konsum von Kleidern und Schuhen, sie ist bei Greenpeace. „Am Samstag laufen Jugendliche voll bepackt mit Taschen links und rechts in der Hand durch die Straßen“, sagt sie. Kleidertauschpartys wie die im Café Luv, findet sie deshalb gut. „Das ist eine gute Alternative zum ständigen Kauf von Neuware.“ Gerade die Textilindustrie in Fernost macht laut Greenpeace einen großen Teil der globalen Umweltbelastung aus.

Um darauf aufmerksam zu machen, haben sich in Stuttgart dieses Jahr erstmals einige Nicht-Regierungsorganisationen und Geschäfte zusammengeschlossen und eine Demonstration auf dem Schlossplatz veranstaltet. Gemeinsam haben Greenpeace, die Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit (SEZ) und auch die Kampagne für saubere Kleidung im Herbst gegen die von ihnen angeprangerten schlechten Bedingungen in der internationalen Textilbranche demonstriert – mit einer Modenschau.

Die Tänzerinnen der New York City Dance School und anderen regionalen Schulen trugen während der Show keine Kleider von großen Handelsketten, sondern Westen, Hosen und Röcke von Mademoiselle Yéyé, Ecocarrots, der Roten Zora, Göttin des Glücks oder Kipepeo Clo­thing. Mitorganisatorin Lena Zoller von der SEZ hat die Label und Läden aus Stuttgart keineswegs zufällig ausgewählt: Sie alle produzieren oder verkaufen Mode aus fairen und ökologisch nachhaltigen Bedingungen.

Neue Kooperation zwischen gemeinnützigen Organisationen und Geschäften

Die erste Teilnahme am bundesweiten „Fashion Fairday“ geht auch auf die Initiative der SEZ zurück. Und der Tag auf dem Schlossplatz war nur ein Anfang: „Wir planen in Zukunft noch viel mehr, um auf das Thema faire Mode aufmerksam zu machen“, sagt Zoller, die nicht nur die Demo mitorganisiert hat, sondern bei der SEZ auch verantwortlich für die Messe Fair Handeln ist. Auch dort wolle man das Thema 2017 zu einem Schwerpunkt machen, kündigt sie an. Zudem veranstaltet das SEZ immer wieder Themenabende über die Bedingungen in der Textilindustrie in Asien. Der nächste findet am 14. November statt.

Die Realität ist davon aber noch weit entfernt. Die meisten Shoppingfreudigen setzen nach wie vor auf billige und konventionell produzierte Mode. „In Stuttgart haben wir aber junge, coole Mode, die nachhaltig und preiswert ist“, sagt Zoller. Auf diese wolle man aufmerksam machen und gleichzeitig auf die schlechten und unökologischen Arbeitsbedingungen in der Textilbranche hinweisen. „Der Großteil der verwendeten Baumwolle stammt aus globaler Sünde“, sagt sie. Bei Kleidung, die mit Ökosiegeln oder Fairtrade-Zertifikaten gekennzeichnet sei, wisse man zumindest ungefähr, woher sie stamme.

Wer natürlich ganz konsequent sein will, der muss tatsächlich einfach weniger kaufen und weniger wegwerfen. Entsorgen kann man alte Kleider zum Beispiel auch in Sozialkaufhäusern, wo sie Bedürftigen und Armen zugute kommen. Oder eben einfach gegen etwas Neues tauschen. Dann bleiben sie im Kreislauf.