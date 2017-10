Stuttgart Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Von red 23. Oktober 2017 - 15:26 Uhr

Die Polizei sucht den Besitzer oder die Besitzerin dieses Fahrrads. Foto: Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Ein Polizist ist am Sonntagabend in einer S-Bahn unterwegs. Ihm fällt ein 26-jähriger Mann auf, der ein Fahrrad klaut und dieses mit der S-Bahn abtransportiert. Nun wird der Besitzer des Fahrrads gesucht.

Stuttgart - Polizeibeamte der Landespolizei haben am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr einen 26-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb an der Haltestelle Stuttgart-Schwabstraße (S-West) vorläufig festgenommen.

Mehr zum Thema

Ein zivil reisender Polizeibeamter beobachtete laut Polizeibericht den 26-Jährigen, wie dieser kurz zuvor am Bahnhof Echterdingen ein Fahrrad entwendete und anschließend in die S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf stieg. Es handelt sich um ein weißes Damenfahrrad der Marke „Focus“ mit pinkfarbenen Lenkergriffen.

Das Bundespolizeirevier Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Fahrrades. Er oder sie wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.