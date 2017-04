Stuttgart Stadtbahn-Verkehr für Stunden lahmgelegt

Von cas 30. April 2017 - 14:41 Uhr

Ein Fahrleitungsschaden hat den Stadtbahnverkehr zwischen Bopser und Hauptbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt lahm gelegt. Zahlreiche Passanten strandeten an den Haltestellen. Die Unterbrechung dauert noch an.





Stuttgart - An den Stadtbahnhaltestellen zwischen Bopser und Hauptbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt haben sich am Sonntagnachmittag Menschenmengen gebildet. Denn die Stadtbahnen der Linien U12, U15, U5, U6 und U7 sind von einem Fahrleitungsschaden ausgebremst worden.

Für zahlreiche Passanten, die einen Sonntagsausflug planten oder das Spiel der Stuttgarter Kickers auf der Waldau besuchen wollten, ging es zunächst nicht mehr weiter. Inzwischen hat der VVS einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Unterbrechung bei Stadtbahn bis mindestens 17 Uhr

Die Stadtbahnen sind von der Unterbrechung wie folgt betroffen: Die Linien U6, U7 und U12 wenden von Degerloch kommend am Bopser. Die U5 fährt von Degerloch aus zur Waldau, die U15 von Heumaden kommend wendet am Olgaeck. Die U5 und U6 vom Pragsattel kommend wendet am Hauptbahnhof, während U12 und U15 vom Pragsattel kommend am Milchhof wenden.

Offiziell soll die Unterbrechung bis 17 Uhr andauern. Wie ein Stadtbahnfahrer unserer Zeitung gegenüber sagte, rechnet er jedoch damit, dass die Störung bis zum Montag noch nicht behoben ist.