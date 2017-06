Stuttgart Exhibitionisten onanieren vor Frau und Kindern

Von red/dja 06. Juni 2017 - 12:59 Uhr

Die Polizei sucht nach den beiden Exhibitionisten.Foto: dpa

Am Sonntag lockt ein Mann zwei Kinder in einen Park. Auf einmal beginnt er vor ihnen zu onanieren. Am Montag kommt es zu einem Vorfall im Stuttgarter-Süden.

Stuttgart - Unbekannte Männer haben am Sonntag im Rosensteinpark (Stuttgart-Bad Cannstatt) vor Kindern und am Montag in der Burgstallstraße (Stuttgart-Süd) vor einer Frau onaniert.

Ein Unbekannter sprach im Laufe des Sonntagnachmittags zwei neun und zehn Jahre alte Mädchen in der Königstraße (Stuttgart-Mitte) an und lockte sie unter einem Vorwand über die Unteren Anlagen zu Fuß zum Rosensteinpark. In der Nähe des Museums berührte der Unbekannte die Mädchen gegen 17.50 Uhr und begann, vor ihnen zu onanieren.

Passanten alarmierten die Polizei

Die eingeschüchterten Mädchen rannten zu Passanten, welche die Polizei alarmierten. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln, der zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß ist. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Vollbart und braune Augen. Er soll türkisch und gebrochen deutsch gesprochen haben und trug eine schwarze Lederjacke, eine graue lange Hose, ein schwarz-weiß kariertes Oberteil und schwarze Nike-Turnschuhe.

Exhibitionist flüchtete Richtung Südheimer Platz

An der Burgstallstraße bemerkte eine 30 Jahre alte Frau, wie ein Mann in ihrer Nähe stand, sie anschaute und onanierte, bevor er in Richtung Südheimer Platz flüchtete. Der Täter war laut Aussage der Frau etwa 45 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er hatte gebräunte Haut, auffallend rot-blonde Haare und war mit einer schwarz-grauen Jacke und dunklen Schuhen bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.