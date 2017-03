Stuttgart Exhibitionist belästigt Frau in S-Bahn

Von red/dja 21. März 2017 - 17:09 Uhr

Der Exhibitionist war in der S6 unterwegs (Symbolbild).Foto: dpa

Ein Mann winkt in einer S-Bahn eine Frau zu sich. Nachdem er ihre Aufmerksamkeit hat, entblößt er sich vor ihr und fängt an zu onanieren.

Stuttgart - Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es offenbar am Sonntagabend zwischen 20:18 Uhr und 20:43 Uhr in der S6 in Richtung Weil der Stadt gekommen. Ein bislang unbekannter Mann soll laut Angaben einer Zeugin bei Abfahrt der S-Bahn im Hauptbahnhof Stuttgart mit Handzeichen auf sich aufmerksam gemacht haben, um anschließend vor ihr zu onanieren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Der Tatverdächtige, der ebenfalls in Leonberg ausstieg, soll kurze schwarze Haare getragen haben und etwa 1,70 Meter groß sowie leicht korpulent sein. Laut Zeugenangaben soll der Mann, der offenbar einen dunklen Teint hat, zum Tatzeitpunkt mit einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Lederjacke und einem grauen Kapuzenshirt mit Reißverschluss bekleidet gewesen sein. Die Auswertung der Videoaufnahmen ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.