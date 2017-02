Stuttgart Exhibitionist belästigt 20-Jährige

Von ps 24. Februar 2017 - 15:34 Uhr

Der unbekannte Mann folgt der Frau durch die S-Bahn. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein unbekannter Mann belästigt am Donnerstagabend in der S-Bahn von Stuttgart in Richtung Schorndorf eine junge Frau exhibitionistisch. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart/Waiblingen - Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr hat ein unbekannter Mann eine 20-jährige Frau in der S2 Richtung Schorndorf exhibitionistisch belästigt.

Wie die Polizei berichtet, stieg die Frau am Hauptbahnhof in Stuttgart in die S-Bahn ein und blieb im Türbereich stehen. Hier bemerkte sie, dass der Mann onanierte und sie dabei anschaute. Nachdem sie den Türbereich der S-Bahn verlassen hatte, folgte ihr der Mann und belästigte sie weiter, weshalb sie andere Reisende darauf aufmerksam machte.

Polizei sucht Zeugen

Die 20-Jährige stieg in Waiblingen aus und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige wird als 1,90 bis zwei Meter groß, hellhäutig, ungefähr 50-60 Jahre alt und mit grauem Haar beschrieben. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine Brille, eine graue Cargo-Hose und eine blaue Jacke mit weißen Nähten. Zudem hatte er einen Rucksack dabei.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.