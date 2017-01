Am Wochenende Erneut starke Feinstaubbelastung in der Stuttgarter Innenstadt

Von red/dpa/lsw 22. Januar 2017 - 10:35 Uhr

Ursache der starken Luftbelastung ist die Wetterlage.Foto: dpa

In Stuttgart ist die Luftbelastung durch Feinstaub wegen der aktuellen Wetterlage in den vergangenen Tagen stetig gestiegen.

Stuttgart - In Stuttgart ist die Luftbelastung durch Feinstaub wegen der aktuellen Wetterlage in den vergangenen Tagen stetig gestiegen. Während des zweiten Feinstaubalarms im Jahr 2017 lag der Wert am Samstag bei 134 Mikrogramm der gefährlichen Partikel pro Kubikmeter Luft, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Sonntag veröffentlichte. Noch am Mittwoch hatte die LUBW eine Feinstaubkonzentration von 63 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemeldet (Donnerstag: 107, Freitag: 128). Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Ursache der starken Luftbelastung ist die Inversionswetterlage. Sie verhindert den Austausch mit sauberer Luft in der Atmosphäre. Autofahrer sollen während des Alarms ihre Fahrzeuge stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. In Häusern mit Heizung sollen Kamine und Öfen aus bleiben. Das Ende des Alarms ist der Stadt zufolge noch offen.

