Stuttgart Durst verführt zur Straftat auf dem Weihnachtsmarkt

Von red 30. November 2017 - 10:31 Uhr

Zwei Männer sind in eine Bude auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart eingebrochen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Kaum hat der Weihnachtsmarkt begonnen, hat sich bereits die erste Straftat ereignet: Zwei Männer brechen in einen Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ein – aber nicht, um Geld zu stehlen.

Stuttgart - Wenn man an Straftaten denkt, die sich auf dem Weihnachtsmarkt ereignen, kommen einem vielleicht Taschenraub oder sexuelle Belästigungen nach zu viel Glühwein in den Kopf. Dass man aber eine Bude aufbricht, um an die darin befindlichen Getränke zu kommen, ist nicht alltäglich.

Zwei 29 und 35 Jahre alten Männer haben allerdings genau das in der Nacht zu Donnerstag getan: Wie die Polizei mitteilte, brachen die beiden um 1.05 Uhr eine Laube auf dem Weihnachtsmarkt auf, um sich „...an den darin befindlichen Getränken zu laben“. So formuliert es zumindest die Polizei. Ein Sicherheitsmann entdeckte die beiden demnach und nahm den 35-Jährigen vorläufig fest. Der 29-Jährige flüchtete Richtung Hauptbahnhof. Die Polizei nahm ihn dort kurze Zeit später vorläufig fest.

Beide Männer wurden kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob ihr Durst gestillt werden konnte, ist nicht bekannt.