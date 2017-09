Stuttgart Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Von aks 01. September 2017 - 15:36 Uhr

In einem Honda wurden am Donnerstagabend Drogen gefunden. Foto: Symbolbild / Weingand / STZN

Bei einer Verkehrskontrolle in Stuttgart finden Beamte Amphetamin und Marihuana in einem Auto. Der mutmaßliche Rauschgifthändler wird festgenommen.

Stuttgart - Beamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach im Honda eines 26 Jahre alten Mannes Marihuana und mutmaßliches Amphetamin gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten den Honda Civic gegen 20 Uhr. Bei der Durchsuchung des Autos fanden sie neben dem Lenkrad eine Substanz, die mutmaßlich eine geringe Menge Amphetamin ist – dies soll dem Fahrer gehören. Unter einem Sitz fanden sie eine Tüte mit rund 500 Gramm Marihuana, das offenbar einem 38 Jahre alten Mitfahrer gehörte.

Bei dem 38-Jährigen wurde außerdem ein gestohlenes Notebook gefunden. Er wird am Freitag dem zuständigen Richter vorgeführt.