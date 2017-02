Stuttgart Drei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Von red 11. Februar 2017 - 11:49 Uhr

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Westen hat am Samstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Drei Bewohner wurden leicht verletzt.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West sind am frühen Samstagmorgen drei Menschen leicht verletzt worden.

Mehr zum Thema

Mehrere Anwohner in der Senefelderstraße hatten gegen 8 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil es im zweiten Obergeschoss des fünfgeschossigen Gebäudes brannte. Die Bewohner waren durch mehrere Rauchmelder gewarnt geworden und hatten das Haus noch selbstständig verlassen können. Die Feuerwehr bekam das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, schnell in den Griff. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar geworden. Die Brandursache steht noch nicht fest.