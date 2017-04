Stuttgart Diebe bauen Unfall mit geklautem Auto

Von red/dja 27. April 2017 - 16:48 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall in Stuttgart-Weilimdorf (Symbolbild).Foto: dpa

Unbekannte stehlen in Stuttgart ein Auto. Damit bauen sie anschließend einen Unfall. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch an der Mittenfeldstraße (Stuttgart-Weilimdorf) einen VW Passat gestohlen, den sie am Hausenring stehen ließen, nachdem sie einen Unfall verursacht hatten. Laut Polizei stahlen die Täter den VW zwischen 19 und 6 Uhr von einem Betriebsgelände, indem sie offenbar den auf dem Gelände versteckten Fahrzeugschlüssel benutzten.

Anschließend rammten sie in der Gerlinger Straße ein Gartentor, flüchteten jedoch von der Unfallstelle. Da der VW beim Aufprall stark beschädigt worden war, ließen die Unbekannten das Auto im Hausenring stehen und flüchteten. An Fahrzeug und Gartentor entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3800 zu melden.