Stuttgart Die Stadt löst erneut Feinstaubalarm aus

Von red 11. Dezember 2016 - 14:38 Uhr

Ab Dienstag gilt erneut Feinstaubalarm in Stuttgart.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wieder dicke Luft in Stuttgart: Kurz nach dem Ende des jüngsten Feinstaubalarms in der Landeshauptstadt hat die Stadt erneut Alarm ausgerufen.

Stuttgart - Die Pause vom Feinstaubalarm ist schon wieder vorbei – Nachdem der jüngste Alarm am Samstag um 24 Uhr endete, hat die Stadt am Sonntagnachmittag den nächsten ausgelöst. Demnach sollen von Montag, 12. Dezember, von 18 Uhr an keine Komfort-Kamine mehr angezündet werden, Autofahrer sollen von Dienstag, 13. Dezember, von 0 Uhr an auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Das Ende des Feinstaubalarms ist noch offen.

Mehr zum Thema

Aktuell sagt der Deutsche Wetterdienst Dienst (DWD) für mindestens Dienstag und Mittwoch ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. An diesen Tagen kann die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid in Stuttgart stark ansteigen. Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte. Ziel des Feinstaubalarms ist es, bei stark austauscharmen Wetterlagen in Stuttgart die erwartbare Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxiden zu reduzieren.