Stuttgart-Degerloch Lkw-Anhänger in Kurve umgekippt

Von red/dpa 19. August 2017 - 16:15 Uhr

Ein Lkw-Anhänger ist in Stuttgart-Degerloch in einer Kurve umgekippt. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Verletzt wurde jedoch niemand.





Stuttgart - Ein Lastwagen-Anhänger ist am Samstag gegen 14.20 Uhr in der Heinestraße in Stuttgart-Degerloch in einer Kurve umgekippt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt.

Ein 28-Jähriger war mit seinem VW-Transporter mit Verkaufsanhänger die Heinestraße aufwärts gefahren. In einer Linkskurve kippte der Anhänger vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts gegen die Leitplanke. In der Folge lief Olivenöl vom Anhänger auf die Fahrbahn, weshalb die Feuerwehr die Straße säubern musste. Die Heinestraße musste während der Bergungsarbeiten von 15.30 bis 16 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.