Stuttgart-Degerloch So ist der Job als Sterbebegleiterin

Von Tilman Baur 25. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Gemeinsam Kaffee trinken, Brettspiele spielen oder einfach nur zuhören: Renate Schulz-Rump begleitet Sterbende zu Hause oder im Pflegeheim.Foto: Tilman Baur

Manche begleitet sie mehrere Jahre lang, bei anderen kommt sie schon zu spät: Seit sieben Jahren begleitet Renate Schulz-Rump ehrenamtlich Menschen beim Sterben. Sie weiß, worüber die Menschen kurz vor ihrem Ableben sprechen wollen.

Degerloch - Sie wusste, dass es das Richtige für sie ist. Jahrelang hatte sich Renate Schulz-Rump mit dem Gedanken beschäftigt, ehrenamtlich als Sterbehelferin zu arbeiten, bevor es im Jahr 2009 dann so weit war. Seitdem engagiert sie sich ehrenamtlich für das katholische Hospiz Sankt Martin in Degerloch, das in diesem Jahr zehn Jahre alt wird. Sie macht Hausbesuche oder geht in Pflegeheime.

Eine großzügige Altersteilzeitregelung erlaubte es der heute 69-Jährigen – die als Buchhändlerin, Verlagslektorin und Berufsberaterin für Abiturienten gearbeitet hatte –, sich anderen Aufgaben zu widmen. Regelmäßig erkundigte sie sich an der Ehrenamtsbörse über Möglichkeiten, sich zu engagieren. „Aber innerlich war mir eigentlich immer klar, dass es auf die Sterbebegleitung hinauslaufen würde“, sagt sie heute.

40 Sterbende hat sie schon begleitet

Ihre Intuition hat sie nicht getäuscht: Die Aufgabe entpuppte sich in der Praxis als große Bereicherung. Vor allem liege das an den vielen verschiedenen Menschen, die sie kennenlernt. „Im Berufsleben ist diese Vielfalt ja eher überschaubar.“ Jetzt trifft sie auf Leute mit unterschiedlichen Lebensläufen und Schicksalen.

40 Sterbende hat Renate Schulz-Rump bislang begleitet. Ihre kürzeste Begleitung endete, bevor sie überhaupt angefangen hatte. „Beim ersten Besuch ging ich die Treppe hoch, und man sagte mir, dass der Mann gerade verstorben sei.“ Die bislang längste Begleitung hat vor drei Jahren begonnen und dauert noch an.

Kein Schicksal geht spurlos an ihr vorbei

Die Schicksale gehen nicht spurlos an ihr vorbei. Umso wichtiger sei es, im Hospiz eine Anlaufstelle zu haben. Zehnmal im Jahr tauschen sich die Ehrenamtlichen bei einer Fallbesprechung aus, unterstützen sich gegenseitig. „Ohne diese Treffen wäre es deutlich schwerer“, sagt Schulz-Rump. Das Hospiz selbst helfe auch. Den Geist des Hauses beschreibt Schulz-Rump als „wunderbar“: „Man begreift sich hier als Gemeinschaft, die ein gemeinsames Ziel verfolgt.“ Dieses Ziel sei das würdevolle Sterben. Im Vordergrund stehe der Respekt vor den Menschen. Dieser übertrage sich auch auf den Umgang der Mitarbeiter untereinander.

Der Kontakt zu den Menschen entsteht durch die hauptamtlichen Hospizmitarbeiter. Sie machen sich ein erstes Bild von der Situation und fragen die Ehrenamtlichen dann, ob sie Begleitung übernehmen. Abgelehnt habe sie noch nie einen Fall, sagt Renate Schulz-Rump. Selten komme es vor, dass es menschlich nicht richtig passt. Einmal hat sie eine leidenschaftliche Brettspielerin begleitet. Von „Mensch, ärgere dich nicht“ bis „Mühle“, die Frau hat alles gern, ausdauernd und ausführlich gespielt. „Aber eine Spielerin bin ich nun mal gar nicht“, sagt Schulz-Rump.

„Die Menschen reden über Dinge, die nicht gut gelaufen sind“

Hobbys spielen in der Sterbebegleitung allenfalls in der Anfangszeit eine Rolle. Die Verfassung der Menschen lässt das meist nicht mehr zu. Vielmehr gehe es darum, mit den Sterbenden Zeit zu verbringen. Anfangs erledige man noch Einkäufe oder trinke zusammen einen Kaffee. Später sitze man am Bett und summe ein Lied oder höre einfach nur zu. „Viele Menschen wollen von ihrem Leben erzählen. Oft reden sie über Dinge, die nicht gut gelaufen sind“, erzählt Schulz-Rump.

Besonders berührend seien die Momente am Bett der Sterbenden. „Die Menschen haben bisweilen starke Schmerzen, klagen über Übelkeit und Atemnot“, erzählt Schulz-Rump. In dieser Zeit bei ihnen zu sein, ihnen die Hand zu halten, empfindet sie als große Herausforderung. Häufig gehe das Leben auch schleichend in den Tod über, die Sterbephase gleiche einem sanften Einschlafen. Diese Momente seien die intensivsten der Begleitung. Beschreiben könne man sie kaum, sagt Renate Schulz-Rump. „Es ist wie eine Art Meditation.“