Stuttgart Brüderpaar raubt Freund auf Königstraße brutal aus

Von red 30. April 2017 - 17:38 Uhr

Die Polizei hat es mit einem brutalen Raubüberfall auf der Königstraße in Stuttgart zu tun.Foto: dpa

Schwerer Raubüberfall in Stuttgart auf der Königstraße. Ein Brüderpaar schlägt einen Freund immer wieder und raubt ihn schließlich aus.

Stuttgart - Eigentlich wollte sich ein junger Mann nur mit einem bekannten in Stuttgart in der Innenstadt treffen. Dann kam es aber einem Bericht der Polizei zufolge zu einem brutalen Übergriff. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 21 Uhr.

Das 26-jährige Opfer hatte sich mit einem 20-jährigen Bekannten in der Innenstadt verabredet, zu dem der 20-Jährige seinen Bruder mitbrachte. Plötzlich hielt der Bruder den Geschädigten fest, während der 20-Jährige auf ihn einschlug und aus den Hosentaschen ein neues Samsung S8 und 200 EUR Bargeld raubte.

Der Bekannte hielt das Opfer noch so lange fest, bis der Haupttäter verschwunden war und flüchtete dann selbst. Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Täter dauern an.