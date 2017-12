Stuttgart Brand in der Kunstakademie

Von red 03. Dezember 2017 - 11:59 Uhr

Am Samstagabend schlagen mehrere Brandmelder in der Akademie der Bildenden Künste Alarm. Ein Löschzug der Feuerwehr rückt zum Feuer am Weißenhof aus.





Stuttgart - Mehrere Brandmelder im Neubau der Akademie der Bildenden Künste am Weißenhof lösten am Samstagabend gegen 21.30 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle Alarme aus. Nach dem Eintreffen des Löschzuges wurde zunächst eine starke Verrauchung des Eingangsbereichs festgestellt.

Bei der weiteren Suche nach dem Brandherd stellte sich heraus, dass in der Aula ein Konzertflügel in Brand geraten war. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude dadurch verhindert werden.

Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch nicht bekannt.