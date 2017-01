Stuttgart-Botnang Verletzte bei Unfall auf eisglatter Straße

Von red 10. Januar 2017 - 21:41 Uhr

Stundenlanger Schneefall und teils glatte Straßen machen Autofahrern zu schaffen. Bei eisglatter Straße kommt eine Frau in Stuttgart-Botnang mit ihrem Wagen von der Straße ab und gerät ins Schleudern.





Stuttgart - Bei einem Unfall auf eisglatter Straße in Stuttgart-Botnang ist eine Frau verletzt worden. Die Fahrerin eines Fiats sei am Dienstagabend auf der glatten Straße mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und habe daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit.

Die Frau war gegen 18 Uhr auf dem oberen Kirchhaldenweg in Richtung Botnang unterwegs, als ihr Wagen ins Schleudern geriet, sich überschlug und schließlich in einen Graben am Wald rutschte. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Straße musste vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

In den vergangenen Tagen hat es im Südwesten mehrere Unfälle aufgrund des Winterwetters gegeben. Stundenlanger Schneefall und teils glatte Straßen machen Autofahrern zu schaffen.