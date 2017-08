Stuttgart-Birkach Frontalzusammenstoß auf der Mittleren Filderstraße

Von aks 29. August 2017 - 15:16 Uhr

Am Dienstag kommt es auf der Mittleren Filderstraße in Richtung Plieningen zu einem Frontalzusammenstoß. Die beiden Fahrer werden leicht verletzt.





Stuttgart - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge vom Ty Mercedes haben am Dienstag in der Mittleren Filderstraße in Stuttgart-Birkach beide Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, war der 82-jährige Mercedes-Fahrer gegen 14.30 Uhr in Richtung Sillenbuch unterwegs und kam auf Höhe Birkach aus bislang ungeklärter Ursache auf der geraden Strecke in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 43-jährigen Fahrers.

Beide Fahrzeuge kamen durch die Wucht der Kollision von der Fahrbahn ab und landeten im Straßengraben. Die Rettungskräfte kümmerten sich um die leicht verletzten Fahrer und brachten sie in Krankenhäuser.

Im Fahrzeug des 82-Jährigen befand sich ein sechs Jahre alter Berner Sennenhund, der ebenfalls leicht verletzt wurde. Angehörige kümmerten sich um das Tier.