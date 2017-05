Stuttgart-Birkach Birkach probt für Weihnachten

Von Julia Bosch 04. Mai 2017 - 13:50 Uhr

Bei Nacht fallen die leuchtenden Schneeflocken an der Birkheckenstraße besonders auf.Foto: Patricia Sigerist

Was ist denn hier los? Es ist Anfang Mai und die Birkheckenstraße ist mit leuchtenden Schneeflocken geschmückt. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Birkach - Vom derzeitigen nasskalten Wetter her würde es ja passen – vom Monat her allerdings noch nicht ganz: Die Birkheckenstraße in Birkach macht derzeit einen weihnachtlichen Eindruck. Grund dafür sind zwei große leuchtende Schneeflocken, die die Straße zwischen dem Imbiss Stern Kebap und dem Metallbauer Koch schmücken.

„Das ist ein Probelauf für die Winterzeit“, erläutert Anna Ventouri, die Vorsitzende des Gewerbevereins Birkach aktiv. „Wenn wir eine Genehmigung bekommen, erhält der Stadtbezirk Birkach in diesem Jahr zum ersten Mal eine Weihnachtsbeleuchtung.“ Um den fünfstelligen Betrag für die leuchtenden Schneeflocken, Sterne und Lichterketten zu finanzieren, plant der Gewerbeverein, beim diesjährigen Gesundheitstag zu Spenden aufzurufen.